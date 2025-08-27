日本の医薬品包装市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
KDマーケットインサイツは本日、日本の医薬品包装市場に関する最新レポートを発表し、今後10年間での堅調な成長を見込んでいます。レポートによると、2025年の市場規模は82億米ドルと評価されており、2035年には184億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7％と予測されています。
この成長は、日本の急速な高齢化と、医薬品の安全性、安定性、利便性を確保する高品質かつ適正な包装ソリューションへの需要増加によって牽引されています。一方で、原材料不足や供給網の混乱による包装資材の入手難などの課題も存在しています。
市場概要
医薬品包装とは、医薬品の安全性、有効性、安定性を維持しつつ保護・保存・提供するために使用される材料や容器を指します。これには、医薬品と直接接触する一次包装、保護層としての二次包装、さらに大量取り扱いや輸送用の三次包装が含まれます。
日本では、増加する高齢者人口が主要な需要要因となっています。多くの患者が日常的に複数の薬を服用する必要があるため、包装は取り扱いの容易さ、明確な表示、規制遵守を確保することが求められます。さらに、医薬品医療機器総合機構（PMDA）の厳格な監督により、子ども安全機能や用量・使用方法・副作用に関する詳細表示を備えた信頼性の高い包装の必要性が強化されています。
成長要因
高齢化の進展 - 日本は世界で最も高齢化が進む国の一つで、人口の30％以上が65歳以上、さらに10人に1人が80歳以上です。この人口動態の変化は医薬品の需要を押し上げ、高齢患者にとって安全かつ使いやすい高度な包装の必要性を高めています。
規制遵守および安全基準 - 日本は世界でも最も厳しい医薬品包装基準を実施しています。政府規制の遵守は医薬品の安全性を確保し、誤使用から患者を保護するとともに、製薬ブランドへの信頼を高めます。
包装技術の進歩 - 製造業者は、自動化やスマート包装ソリューション（耐改ざん容器、環境配慮型デザインなど）の採用を進め、性能向上と持続可能性を強化しています。
市場の制約要因
強い成長見通しがある一方で、市場には課題も存在します。サプライチェーンの混乱は依然として大きな障壁であり、プラスチック、樹脂、紙器、特殊フィルムの原材料不足が影響しています。これらの制約は、世界的な貿易の不確実性や持続可能性への要求増加によって引き起こされ、コスト上昇を招いています。さらに、環境配慮型包装の導入には研究・イノベーションへの多大な投資が必要であり、中小メーカーにとっては課題となります。
最近の動向
近年、日本の医薬品包装市場では以下のような重要な動きが見られます：
CKD株式会社は、錠剤・カプセル用のブリスターパッケージング機「HCA-220S」を発表。省スペース構造と自動化機能の改善が特徴です。
Adragos Pharmaは、埼玉県川越の拠点を強化し日本での事業拡大を発表。国の健康政策に沿ったサプライチェーンの強靭化と国内生産の増加を目指しています。
これらの動向は、業界がイノベーション、効率化、国内市場の成長に注力していることを示しています。
