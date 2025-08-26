日本の鋳造用ポリウレタン市場は2033年までに2億4,824万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率7.08%で成長すると予測
日本の鋳造用ポリウレタン市場は2033年まで力強い成長が見込まれています
日本の鋳造用ポリウレタン市場は大きな成長軌道を辿っており、市場規模は2024年の1億3,474万米ドルから2033年には2億4,824万米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は7.08%と堅調に推移します。この目覚ましい成長は、様々な産業分野におけるポリウレタンの採用拡大と、日本における高性能材料の需要の高まりを反映しています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/japan-casting-polyurethane-market
自動車・産業用途における需要の高まり
ポリウレタン鋳造は、その汎用性、耐久性、優れた機械的特性で広く認められており、自動車部品、産業機械部品、消費財に最適な選択肢となっています。日本では、自動車メーカーが車両の性能と燃費を向上させるために、軽量で耐衝撃性があり、コスト効率の高い材料を求めているため、自動車産業が引き続き重要な牽引役となっています。さらに、産業オートメーションと機械の近代化への関心の高まりにより、特に高精度・耐摩耗性部品において、ポリウレタン鋳造品の需要がさらに高まっています。
イノベーションと技術進歩が市場拡大を牽引
日本の鋳造用ポリウレタン市場は、高分子化学と鋳造プロセスにおける継続的な技術進歩の恩恵を受けています。高性能熱可塑性ポリウレタン、改良された金型設計、硬化技術の向上といったイノベーションにより、メーカーは優れた強度、寸法安定性、そして長寿命を備えた部品を製造できるようになりました。これらの開発は、電子機器、建設、航空宇宙分野のエンドユーザーを惹きつけ、従来の自動車・産業用途を超えて、市場の用途基盤を多様化させています。
持続可能性のトレンドが材料採用を促進
持続可能性は、日本のポリウレタン市場を形成する重要な要素として浮上しています。環境意識の高まりと有害物質の使用に関する厳格な規制により、メーカーは環境に優しくリサイクル可能なポリウレタン配合を採用するようになりました。この傾向により、建設資材、家具、包装ソリューションなど、耐久性と環境への影響の低さが最も重要となる用途における注型用ポリウレタンの需要がさらに高まると予想されます。
日本の注型用ポリウレタン市場における主要企業
DIC株式会社
東亞合成株式会社
旭化成グループ
積水化学グループ
宇部興産株式会社
フリーマン・ジャパン
その他の主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/japan-casting-polyurethane-market
市場セグメンテーション概要
製品タイプ別
ロール
型枠
パッド
シート
その他
プレポリマータイプ別
ポリエステル系プレポリマー
ポリエーテル系プレポリマー
ポリカプロラクトン系プレポリマー
その他
樹脂グレード別
標準グレード
高機能グレード
特殊グレード
その他
製造プロセス別
反応射出成形（RIM）
注型（液状ポリウレタン）
押出成形
圧縮成形
その他
設計別
硬質
軟質
発泡
エラストマー
その他
用途別
工業用鋳物
ホイール・タイヤ
ベルト・ホース
医療機器
履物部品
日本の鋳造用ポリウレタン市場は大きな成長軌道を辿っており、市場規模は2024年の1億3,474万米ドルから2033年には2億4,824万米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は7.08%と堅調に推移します。この目覚ましい成長は、様々な産業分野におけるポリウレタンの採用拡大と、日本における高性能材料の需要の高まりを反映しています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/japan-casting-polyurethane-market
自動車・産業用途における需要の高まり
ポリウレタン鋳造は、その汎用性、耐久性、優れた機械的特性で広く認められており、自動車部品、産業機械部品、消費財に最適な選択肢となっています。日本では、自動車メーカーが車両の性能と燃費を向上させるために、軽量で耐衝撃性があり、コスト効率の高い材料を求めているため、自動車産業が引き続き重要な牽引役となっています。さらに、産業オートメーションと機械の近代化への関心の高まりにより、特に高精度・耐摩耗性部品において、ポリウレタン鋳造品の需要がさらに高まっています。
イノベーションと技術進歩が市場拡大を牽引
日本の鋳造用ポリウレタン市場は、高分子化学と鋳造プロセスにおける継続的な技術進歩の恩恵を受けています。高性能熱可塑性ポリウレタン、改良された金型設計、硬化技術の向上といったイノベーションにより、メーカーは優れた強度、寸法安定性、そして長寿命を備えた部品を製造できるようになりました。これらの開発は、電子機器、建設、航空宇宙分野のエンドユーザーを惹きつけ、従来の自動車・産業用途を超えて、市場の用途基盤を多様化させています。
持続可能性のトレンドが材料採用を促進
持続可能性は、日本のポリウレタン市場を形成する重要な要素として浮上しています。環境意識の高まりと有害物質の使用に関する厳格な規制により、メーカーは環境に優しくリサイクル可能なポリウレタン配合を採用するようになりました。この傾向により、建設資材、家具、包装ソリューションなど、耐久性と環境への影響の低さが最も重要となる用途における注型用ポリウレタンの需要がさらに高まると予想されます。
日本の注型用ポリウレタン市場における主要企業
DIC株式会社
東亞合成株式会社
旭化成グループ
積水化学グループ
宇部興産株式会社
フリーマン・ジャパン
その他の主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/japan-casting-polyurethane-market
市場セグメンテーション概要
製品タイプ別
ロール
型枠
パッド
シート
その他
プレポリマータイプ別
ポリエステル系プレポリマー
ポリエーテル系プレポリマー
ポリカプロラクトン系プレポリマー
その他
樹脂グレード別
標準グレード
高機能グレード
特殊グレード
その他
製造プロセス別
反応射出成形（RIM）
注型（液状ポリウレタン）
押出成形
圧縮成形
その他
設計別
硬質
軟質
発泡
エラストマー
その他
用途別
工業用鋳物
ホイール・タイヤ
ベルト・ホース
医療機器
履物部品