レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本コールドチェーン物流市場は冷凍食品需要増加、医薬品供給安定性、および温度管理型倉庫拡大を背景に2033年までに703億米ドルに達すると予測されています

日本コールドチェーン物流市場は冷凍食品需要増加、医薬品供給安定性、および温度管理型倉庫拡大を背景に2033年までに703億米ドルに達すると予測されています
日本コールドチェーン物流市場は2024年にUS$ 166億5,000万ドルの市場規模に達し、2033年までにUS$ 703億ドルに達すると予測されています。2025年から2033年までの予測期間中に、年平均成長率（CAGR）12.35％で拡大すると見込まれています。冷チェーン物流は、新鮮な農産物、水産物、乳製品、冷凍食品、医薬品、特殊化学品など、温度管理が必要な商品の安全な取り扱いと輸送を可能にするインフラ、技術、プロセスを包含します。この分野は、調達から輸送、保管、最終配送までの全工程において製品の品質を維持する上で、極めて重要な役割を果たしています。
市場のダイナミクス
生鮮食品の需要の増加は、成長を駆動します
新鮮な魚介類、果物、野菜、乳製品などの生鮮食品の消費量の増加は、日本コールドチェーン物流市場の主要なドライバーです。 消費者は、より新鮮で高品質の食品を求めており、高度な冷蔵および輸送ソリューションの採用に拍車をかけています。 電子商取引とインターネットベースの食料品の買い物の成長は、効率的な温度制御物流の需要をさらに増加させています。 さらに、日本の食品輸出部門は、国際輸送中に製品の品質を維持するために、コールドチェーンソリューションに大きく依存しています。 これらの要因は、日本の食品サプライチェーンを維持する上でのコールドチェーンシステムの重要な役割をまとめて強調しており、予測期間中の市場の主な成長ドライバーとなっています。
高い運用コストは市場の拡大を制限します
技術の進歩にもかかわらず、コールドチェーン物流システムは、確立し、動作するために高価なままで、市場の成長への障壁を作成します。 土地取得、施設建設、規制許可、ユーティリティのセットアップに必要な投資は、高度な冷凍機器の調達と相まって、高い初期設備投資につながります。 さらに、温度管理された貯蔵およびエネルギー集約的な冷凍の維持のような運用コストは財政の重荷を更に高めます。 これらのコスト関連の課題は、特に日本の小規模プレーヤーのために、コールドチェーンインフラストラクチャの拡大を制限し、生鮮食品や医薬品の需要が増
技術革新は新しい機会を作成します
エネルギー効率の高い冷却システムや断熱材の強化など、冷凍技術の進歩により、冷蔵の信頼性と耐久性が大幅に向上しています。 IoT対応の温度監視および追跡システムの統合により、リアルタイムの可視性、正確な制御、および輸送中の腐敗の最小化が可能になります。 ロボットハンドリングやスマートな在庫管理など、倉庫の自動化により、人件費を削減しながら運用効率が向上しました。 さらに、環境に配慮した冷蔵車や電動輸送ソリューションは、日本の持続可能性の目標と一致し、市場の長期的な成長の可能性を高めています。 これらの技術的改善により、コールドチェーンインフラストラクチャが強化され、生鮮食品や医薬品を高効率かつコンプライアンスで管理するための堅牢なソリューションが提供されます。
主要企業のリスト：
● Nippon Express Co., Ltd.
● Yamato Transport Co., Ltd.
● Sagawa Express Co., Ltd.
● Kintetsu World Express, Inc.
