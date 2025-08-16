韮崎市では、スマートフォンのGPS機能を活用した体験型イベント「にらさきデジタルスタンプラリー（神山町エリア編）」を2025年8月1日から11月30日まで開催します！









自然豊かで歴史文化ゆかりの神山町エリアを巡り、各スポットでクイズに答えてスタンプを集めると、抽選で市内特産品などが当たります。普段は見過ごしがちな観光スポットを発見しながら、まち歩きとデジタル体験を同時に楽しめる企画です♪

『デジタルスタンプラリー』は以下のリンク先からご参加ください！

デジタルスタンプラリー（にらさきMAP）を開く

https://nirasaki-navi.jp/

『デジタルスタンプラリー』の詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/9162.html

山梨県韮崎市の魅力をご紹介｜韮崎市地域情報発信センター♪

観光案内コーナーでは、韮崎市・北杜市を中心に自然・歴史・文化・イベントなどの観光情報を発信しています。地域物産コーナーでは、市内のお土産のほか、韮崎産や県産ワイン、桃やぶどうなどの季節のフルーツや新鮮野菜を販売しています。









また、市内の観光に便利なレンタサイクルの貸出も行っています！普通自転車だけでなく電動アシスト付き自転車も扱っていますので、ちょっと離れた場所でも気軽にサイクリングが楽しめます☆

韮崎にお越しの際はぜひ一度お立ち寄りください！





韮崎市地域情報発信センターの詳細はこちら

http://nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/omiyage/7309.html