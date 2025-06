東京ミッドタウン八重洲がまるごと学びの舞台に。“ハテナ”があふれる夏休みを体験！「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」開催

「人間の体の仕組み」や「動物の生態」、たくさんの“ハテナ”を集め、遊びながら学べるコンテンツが満載期間:2025年7月26日(土)~8月24日(日)東京ミッドタウン八重洲(所在地:東京都中央区)は、2025年7月26日(土)から8月24日(日)までの30日間、テレビ朝日系列の人気番組「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」から生まれた展覧会「君も博士になれる展」を開催いたします。アクセスも便利な都心・八重洲の地で子どもたちの知的好奇心を刺激する、「学び」と「遊び」が融合した多彩なコンテンツをお楽しみください。この夏、「君も博士になれる展」は、東京駅八重洲口にある東京ミッドタウン八重洲で、期間限定の特別開催が決定。B1から5Fテラスまで館内各フロアを舞台に、“ハテナ”にふれる学びのきっかけが随所にちりばめられています。会場内の「はてなカード」を探しながら各エリアをめぐり、施設全体を探検しながら、たくさんの“ハテナ”を集めよう!==================================楽しみながら学べる体験がぎゅっと詰まった「知育型アトラクション」==================================子どもたちの“なぜ?”という疑問を起点に、知識を深め、楽しみながら学べる6つの体験コンテンツを展開します。体の仕組み、動物の生態、文字の美しさ、日本の文化や歴史まで、ジャンルを超えた“学びのエンターテインメント”が東京ミッドタウン八重洲に集結。親子で一緒に探究し、感性を刺激する夏の知育体験が広がります。<5Fコンテンツ>■体の中を旅する「体内探検」開催場所:5F イベントスペース■まねして学ぶ進化の不思議「求愛ダンス」開催場所:5F スタジオ■自分の文字に自信が持てる「美文字ワークショップ」会場では、“美文字博士ちゃん”によるレクチャー動画を見ながら、美しい文字の書き方を体験できます。筆の持ち方や書き順を学びながら、じっくり文字と向き合うことで、書くことの楽しさや奥深さにふれる時間になります。番組でも紹介された知識をもとに、楽しみながら学べる人気のワークショップです。開催場所:5F カフェラウンジ ※人数制限あり。■命の歴史をたどる「絶滅動物の墓場」開催場所:5F YAESU TERRACE<3Fコンテンツ>■野生の“ゆっくり”を体感する「スローハント」開催場所:3F エスカレーター下<2Fコンテンツ>■博士ちゃんになりきろう「君も博士ちゃんスタジオ」“博士ちゃん”になりきって写真撮影が楽しめるフォトスポットです。白衣を着て、博士ちゃんになったつもりで好きなことを誰かに伝えてみよう。夏休みの記念としてもぴったりの人気コーナーです。開催場所:2F Hacoa DIRECT STORE横 EV前スペース==================================好きがあふれる、博士ちゃんの世界「博士ちゃん展示」==================================子どもたちが“好き”をとことん突き詰めた、番組で紹介された研究や知識を紹介する展示エリアです。博士ちゃんの展示を通して“学ぶ楽しさ”と“知の探究心”に触れることができます。■番組の世界をのぞく「博士ちゃん展示」開催場所:B1F 地下通路■日本の魅力を再発見する「博士ちゃん特別コラボ展示」日本各地の魅力を博士ちゃんの目線で紹介し、楽しく興味を持って日本を学べるエリアです。開催場所:5F POTLUCK YAESU==================================あちこちに散りばめられた“ハテナ”を探す「はてなカード」==================================各フロアに散りばめられた「はてなカード」には、博士ちゃんたちの“ハテナ”が書かれています。虫の足はなぜ6本? 恐竜はなぜ絶滅した? 世界遺産はなぜ残されている?身近なふしぎから壮大なテーマまで、思わず考えたくなる問いが120種類以上。中には東京ミッドタウン八重洲限定のカードも入っているかも?カードを探しながら施設内をめぐることで、展示や体験をより深く味わうきっかけが生まれます。==================================自分だけの学びを形にする「博士ちゃんノート」====================================================================親子で楽しめるキッズメニューや博士ちゃん展限定ノベルティも!==================================期間中、東京ミッドタウン八重洲の館内一部飲食店舗では、親子で楽しめるキッズメニューを展開予定です。対象のメニューをご注文いただいた方に、東京ミッドタウン八重洲コラボはてなカードをプレゼント。(数に限りがございます。)さらに、チケットのご提示で、対象店舗にてお得なサービスが受けられます。家族で展示を楽しんだあとは、東京ミッドタウン八重洲でのお食事・お買い物をぜひお楽しみください。

※掲載写真はイメージです==================================「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」概要==================================会期:2025年7月26日(土)~8月24日(日)会場:東京ミッドタウン八重洲 5F イベントスペース ほか開催時間:10:00~17:00(最終入場 16:00)※8月9日(土)~17日(日)のみ9:00~17:00入場料:大人 当日1,200円 前売り1,100円小人 当日1,000円 前売り900円(小学生以下)※3歳未満無料チケット購入先: テレ朝チケット・アソビュー販売日: 2025年7月1日(火) 12:00~主催: 一般社団法人八重洲二丁目北地区エリアマネジメント共催: テレビ朝日特別協力: 三井不動産公式サイト: https://kimimohakaseten.com公式SNS: @kimimohakase_ten(X/Instagram)※一部チケットなしで体験いただけるコンテンツもございます。※掲載写真はイメージです。※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。<「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」とは>異常なまでの好奇心によって、大人顔負けの知識を身につけた子どもの"博士ちゃん"そんな博士ちゃん達のぶっ飛んだ言動をサンドウィッチマンがイジりつつ、詳しすぎて手に負えない情報は愛菜ちゃんが分かりやすく解説!笑ってタメになる"世界に1つだけの授業"がここに完成!テレビ朝日系列【毎週土曜 夜6時56分放送中】東京ミッドタウン八重洲について六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド ~日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街~」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/