「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１７日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）へ向かうロンドンガーズ（牡、前川）は北村友との新コンビで臨む。２３年中京記念覇者セルバーグを半兄に持つ僚馬フランソワーズ（牝、父エフフォーリア）は、７月１１日の小倉５Ｒ（牝、芝１８００メートル）で初陣を迎える。「前向きさがあり、柔らかくて素軽い動きをします」と前川師。

半兄が今年の青葉賞４着馬ノチェセラーダというミッドナイトフレア（牡、父ポエティックフレア、池添）は、７月５日の福島５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューする。鞍上は北村友を予定。

〈美浦〉１３日の東京新馬戦でフライトライン産駒世界初勝利を挙げたデミアン（牡、斎藤誠）は放牧へ。「次も芝を使います。距離はマイルから千八ぐらいまで持つと思います。夏は放牧先で乗り込んでもらおうと思っていて、復帰は秋かなと思っています。ただ、洋芝も合いそうな感じがするので考えます」と斎藤誠師。

２回札幌の芝１５００メートルでデビュー予定のアイディザーブ（牡、父サートゥルナーリア、加藤征）に「（兄の）エルマーゴは切れる馬だけど、こっちはパワータイプ。舞台は合うと思いますよ」と加藤征師。僚馬のトロフィアス（牡）は米Ｇ１３勝を挙げたオーセンティックの産駒。２回札幌のダート戦でデビューを目指す。「父の産駒は血統がいいし、もっと活躍していいと思っている。この馬は柔らかみがあって、持っているものがありそうですよ」と指揮官。

〈函館〉２１日の函館５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣予定のフェリチタ（牝、父タワーオブロンドン、栗東・鈴木孝）が芝で３頭併せ。５Ｆ６６秒５−３６秒７−１１秒５のタイムで最先着を決めた。野中助手は「函館の環境は問題なく、いい感じにキープできています」と手応え。

２０日の函館６Ｒ（ダート１０００メートル）でデビューするアースグリッパー（牝、父ヘニーヒューズ、栗東・秋山）は祖母が重賞５勝馬シーイズトウショウという血統。Ｗで３歳馬相手に素軽い動きを見せた。「ヘニーヒューズ産駒で、この舞台は合うと思います」と永岩助手。