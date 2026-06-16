コレサワが、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した＜コレサワ LIVE 2026 きみとデート vol.3＞にて、2026年8月19日に5thミニアルバム『PINK BEARS』を配信リリースすることを発表した。

ミニアルバムのリリースは約2年半ぶりとなり、同作には計8曲が収録される予定。本日ジャケット写真も公開された。れ子ちゃんの頭上に、収録曲の多様性を表現するような５匹のクマがデザインされている。収録曲の詳細は後日解禁されるため、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

ジャケット写真

また、今回のリリース発表に合わせて、新たなアーティストビジュアルも公開された。スポットライトを浴びてきらめく、マイクを持ったれ子ちゃんが登場。ビビッドピンクが印象的なアートワークに仕上がっている。

またコレサワは、9月より自身初となる全国20カ所を巡るホールツアー＜コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK＞を開催する。沖縄公演以外のチケットは完売、沖縄公演のチケットも残りわずかとなっている。

◾️5thミニアルバム『PINK BEARS』

2026年8月19日（水）配信リリース

※全8曲収録（収録曲の詳細は後日解禁）

◾️＜コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK＞ チケット代（一般）：￥7,800（税込）

チケット代（U18）：￥6,800（税込）

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：指定席 / 着席指定席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント 2026年9月19日（土）三郷市文化会館大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年9月22日（火・祝）岡山市芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00〜17:00） 2026年9月26日（土）長野市芸術館

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00〜18:00) 2026年10月3日（土）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00〜18:00) 2026年10月11日（日）福岡サンパレス

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 2026年10月12日（月・祝）市民会館シアーズホーム夢ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 2026年10月17日（土）高崎芸術劇場 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年10月24日（土）本多の森北電ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00〜18:00) 2026年10月31日（土）清水文化会館マリナート大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月〜土 12:00〜18:00) 2026年11月3日（火・祝）東京国際フォーラム ホールA

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年11月8日（日）サンポートホール高松・大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00〜17:00) 2026年11月13日（金）仙台サンプラザホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年11月15日（日）新潟テルサ

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00〜18:00) 2026年11月20日（金）メディキット県民文化センター 演劇ホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00〜17:00) 2026年11月23日（月・祝）札幌文化芸術劇場 hitaru

開場 16:00 開演 17:00

問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp 2026年11月26日（木）オリックス劇場

開場 18:00 開演 19:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00〜18:00) 2026年11月29日（日）広島文化学園HBGホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00〜17:00) 2026年12月5日（土）ロームシアター京都メインホール 開場 16:00 開演 17:00 問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00〜18:00) 2026年12月12日（土）いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年12月19日（土）沖縄コンベンションセンター・劇場棟

開場 16:00 開演 17:00

問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00〜15:00) チケット詳細：http://eplus.jp/koresawa/