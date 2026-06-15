１４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に女優の穂志もえかが出演。占い師の彌彌告（みみこ）さんが穂志を占った。

彌彌告さんは占い結果から「全体的に見る限り、恋愛だけが穂志さんに対するウィークポイント（弱点）になっていて」と切り込んだ。すると穂志は「え…どうしたらいい？」と困惑。

「私、結婚したいんですけど…結婚できそうですか？ていうかなんだろうパートナーが欲しい、安心して仕事に行ける、帰ってこれるみたいな家族が欲しいかも。恋愛とかはもう良くて、家族がほしいと思っちゃってるフェーズかも」と説明した。

これに対し彌彌告さんは「まず信用だよね、信頼だよねっていうところがあるので、結婚に行きつくまでのハードルがすごく高い。多分自分の中で『この人とはやっていけないな』って思う瞬間みたいのが、どこが引っかかってる？」と回答し、質問。穂志は「対話ができないときに嫌だなって。だけど、結婚はしたいから…できそうな時期ってありますか？」と、さらに自身の結婚について興味を示した。

彌彌告さんは「結婚に適してる時期に関しては２０２７年の７月以降ですね。ただ本当は今仕事がめちゃめちゃいい時期なんですよ。成功していく時期で上り・上昇の時期で。それが２０３１年くらいまで、４〜５年続くから。別に全然結婚しちゃうのはいいんだけど、本来はこれだけいい時期だとお仕事を最優先するみたいなのはすごくいい時期なんです」と話した。

「恋愛モードに入っちゃうと結構恋愛脳になっちゃいませんか？相手のことを常に考えてしまったりとか、今彼どうしてるんだろう何してんだろうっていうのが全方位で考えてしまうっていうのがあるので、『集中したいとか、本当にこの仕事だけは成功させたい！』ってときは、本当はごめんなさい、だけど恋人はいない方が仕事はうまくいく、というものが出ています」ともズバリ語った。

また穂志はこれまでの恋愛を振り返り「私が許容できないところがある人と付き合ってきちゃった感じがする」と話すと、共演者の賀来賢人が「じゃあなんで人を好きになるの？決め手はなんですか？」と質問。

「あんまりよくないですけど興味。自分と違うとか、こういう人と付き合ったことないから」と答え、「でも本当はもう恋愛に対してもそういう刺激じゃなくって安心できるかどうかとか自分と信念が似てるかどうかとかそういうところのフェーズに（移行したい）」と思いを新たにしていた。