お台場の象徴が有終の美へ 実物大ユニコーンガンダム、８月末で展示終了と特別装飾が決定
RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL イメージ図Ⓒサンライズ
株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、6月20日から8月31日の期間、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾を実施する。
2017年9月24日に竣工し、約9年間お台場のダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場で展示されてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」が2026年8月31日に展示終了する。
約9年間数多くの方に来場感謝を込めて、フィナーレに向けて、メカニカルデザイナー・カトキハジメ氏によるデザインの特別装飾を実施し、「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」として公開する。
装飾期間
場所 ：2026年6月20日（土）〜2026年8月31日（月）
※天候によって施工・公開日程が変更になる可能性あり。
：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場
また、2026年8月31日の展示終了まで、ガンダムカフェキッチンカーで、ユニコーンガンダムヘッドバンド配布キャンペーンを実施。その他にも、THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX とも連動した施策も検討している。