

RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL イメージ図Ⓒサンライズ

株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、6月20日から8月31日の期間、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾を実施する。

2017年9月24日に竣工し、約9年間お台場のダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場で展示されてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」が2026年8月31日に展示終了する。

約9年間数多くの方に来場感謝を込めて、フィナーレに向けて、メカニカルデザイナー・カトキハジメ氏によるデザインの特別装飾を実施し、「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」として公開する。

装飾期間

場所 ：2026年6月20日（土）〜2026年8月31日（月）

※天候によって施工・公開日程が変更になる可能性あり。

：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

また、2026年8月31日の展示終了まで、ガンダムカフェキッチンカーで、ユニコーンガンダムヘッドバンド配布キャンペーンを実施。その他にも、THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX とも連動した施策も検討している。