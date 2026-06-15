西武１−０巨人（交流戦＝１４日）――西武が交流戦全カードで勝ち越した。

五回に石井のソロで先制し、継投で１点を守り切った。ワイナンスが七回途中無失点で２勝目。巨人は終盤の好機を生かせず。

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最少失点で耐えた投手陣を、巨人打線は最後まで援護できなかった。西武の先発右腕ワイナンスを攻略できず、カード初戦に続く零封負け。交流戦を締めくくる３連戦で計２得点にとどまった。

１４５キロに満たないが、球速帯が近い直球とツーシームを内外に散らされ、ブレーキの利いたチェンジアップにはバットが空を切った。ワイナンスに「変化球を待っていた打者の裏をかけた」と散発４安打に抑え込まれ、七回途中からの継投で逃げ切られた。

連勝を伸ばしていた６月上旬、橋上監督代行が「懸案事項」としたのが、３番打者だった。試合前時点の打順別打率は、投手も打席に入る９番を除いて最低の１割９分８厘で、上位打線がつながらない要因となっていた。

最近は対戦投手や選手の状態を見極めながら、岸田、ティマ、坂本らを代わる代わる起用してきたが、好循環は長続きしない。この日、３番を務めた丸は４打数無安打。１番浦田、２番松本がともに２安打だけに、丸も「全然打てず、役に立っていない」と責任を感じている様子だった。

巨人は交流戦を１０勝６敗２分けで終えた。セ・リーグ球団で唯一勝ち越し、リーグ３位から首位に浮上。投手陣の奮闘や足を絡めた攻撃を収穫に挙げた橋上監督代行は、こう付け加えた。「もうちょっと活発に打てれば言うことなしだった。それぞれ課題は見つかったと思うので、打撃の向上を目指してもらいたい」。リーグ戦再開後、浮沈を左右するカギになりそうだ。（平山一有）

巨人・橋上監督代行「（交流戦は）色々な面で収穫があった。（リーグ戦再開に向け）本当の戦いはこれからなので、しっかり準備をして、また元気で会おうと（選手に）話した」