「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）

日本ハムは乱打戦に敗れ、連勝は９でストップ。貯金６となった。

先発の古林睿煬は四回途中６安打５失点でＫＯ。同点で迎えた七回には、４番手の福谷が細川に左中間への勝ち越し２ランを被弾。石川昂にも２者連続となる左越えソロを浴びた。

打線はレイエスの１３号ソロで追い上げ。２点を追う六回には大塚、万波の連続ソロで一度は追いついたが、終盤は相手の継投にかわされた。

試合後、新庄監督は細川の一撃に「すんごい打球でしたね。この間の万波くんのホームランも凄かったけど、細川くんのあの打球速度１８６？ドライバーショットでしたね。凄かった」と驚き。打たれた福谷については、「福谷くんも６球で六回、素晴らしいピッチングしてくれて。（イニングまたぎで）期待しましたけどね。今まで中継ぎのみんなは完璧といっていいほど抑えてくれていたので、こういう日もありますよ」とかばった。

雨天中止で１試合を残しており、交流戦優勝の可能性も残す。西武の結果次第でもあり、「優勝して裏方さんにお小遣いをゲットしたいですけどね。こればっかしはやってみないと分からない」と語った。

取材中にパ・リーグ他球団の結果も気になり、報道陣に逆質問。「ソフトバンクさんは？あ、負けたんだ。オリックスさんは？オリックスさん勝った？その情報はいらない（笑）。聞いてないことにします」と笑った。