【MAJ2026】MISAMO、大胆コーディネートでレッドカーペット登場 花添える
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOがレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】二の腕すらり…ブラック基調のコーデで登場したMISAMO
MINAは胸元が大胆に開いたブラックのドレス姿で、SANAとMOMOは美脚を惜しげもなく披露。レッドカーペットに花を添えていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【全身ショット】二の腕すらり…ブラック基調のコーデで登場したMISAMO
MINAは胸元が大胆に開いたブラックのドレス姿で、SANAとMOMOは美脚を惜しげもなく披露。レッドカーペットに花を添えていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。