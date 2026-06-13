【熱帯じょう乱】「低圧部」発生 対流活動は活発

日本のはるか南で「低圧部」が発生しました。

『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要してください。

【▶画像で掲載】雨と風シミュレーション（１４日（日）～２３日（火）） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（１４日（日）～２０日（土））

「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない「熱帯じょう乱」です。低気圧と同じ『低（L）』マークで表されますが、「低圧部」は「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していません

雨風シミュレーション１４日（日）～２２日（火）

「反時計回りの渦」は、１６日（火）ごろ南東から現れ、サイパンやグアムを直撃し日本の南の海上に進んできます。

「反時計回りの渦」から離れた本州付近でも、雨雲が予想されている点に注意が必要です、日本付近は梅雨前線が予想されているため、前線の活動によっては大雨の心配も出てくるでしょう。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

１４日（日）から１５日（月）にかけて、本州南岸を低気圧が進む見込みのため「大雨のおそれ」があります。

来週後半は、梅雨前線が本州付近で停滞するため、雨の日が続くでしょう。

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