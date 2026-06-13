冬布団を圧縮袋に入れて片付けようとしていたら…。柴犬さんがみせた『可愛すぎるイタズラ』が話題になっているのです。

飼い主さんも思わず笑ってしまったというその微笑ましい光景は記事執筆時点で121万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：布団を圧縮していたら、犬が『おもちゃ』を持ってきて…まさかの『可愛すぎるイタズラ』】

冬布団を圧縮していたら、犬が…

Xアカウント『@gabugabu_koma』に投稿されたのは、柴犬さんがみせた可愛すぎるイタズラ。

この日、衣替えのために冬布団を圧縮袋へ片付けていたという飼い主さん。

いざ、圧縮完了して片付けるためにひっくり返したら…「こまち」ちゃんの可愛いイタズラが発覚したのだといいます。

まさかの『可愛すぎるイタズラ』が話題

圧縮されたお布団と共に、袋の中でぺったんこになり、こころなしか切ない表情を浮かべたこまちちゃんお気に入りの『ウサギ』さんのぬいぐるみが現れたのだそう。

まるでおせんべいのように、ぺったんこになってしまっていたというウサギさん。どうやら、飼い主さんが掃除機を取りに行くためにその場を離れた隙に、こまちちゃんが混入させた模様。

飼い主さんが忙しそうにお片付けしているのを見て、自分も何かしようと思ったのか、どうやらお気に入りのおもちゃをこっそりと忍ばせていたというこまちちゃん。

予想外だったハプニングに思わず爆笑してしまったという飼い主さんですが、きっと『こまちのウサギは？』と聞かれるであろうことを想定して、すぐにウサギさんを救出されたそう。

こまちちゃんのお茶目で微笑ましいイタズラは、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「圧縮されたおもちゃ初めて見たｗ」「悪気なさそうで可愛い」「ワッペンかと思ったｗ」「かわいいイタズラですね」「これは気付かず圧縮しちゃいますねｗ」「めっちゃ笑った」などのコメントが寄せられています。

お転婆でお茶目な柴犬の女の子

2024年9月20日生まれのこまちちゃんは、お転婆でお茶目な可愛い女の子。飼い主さんたちのことが大好きでいつでもどこでも一緒に過ごそうとついて歩くという甘えん坊な一面もあるのだそう。

ご家族からたくさんの愛情を注がれながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすこまちちゃんのお姿は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@gabugabu_koma」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。