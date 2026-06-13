SixTONES森本慎太郎がリーダーを務める新プロジェクトが始動！DASH海岸に“江戸前名物”のタコを呼び戻せ

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6月14日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週土曜19時～）で、森本慎太郎（SixTONES）が初めてリーダーを務める新プロジェクトが始動。

日本全国で激減している憧れの江戸前名物であるタコを呼び戻すカギを探し、山口県周防大島の海を潜水大調査する。澄んだ海のなかで森本たちが見た驚きの光景とは？

さらに、DASH海岸メンバーでひと足早い夏祭り。巨大鉄板で城島が豪快に作り上げる屋台メシで衝撃の事態が…。

■森本慎太郎が周防大島の海を大調査

DASH歴6年の森本が、ついにプロジェクトリーダーを務める新プロジェクトが始動する。

かつては東京湾でも当たり前のように捕れ品川付近でも生息が確認されたものの、今ではその数が激減している“憧れの江戸前名物”である“タコ”を、横浜DASH海岸にすみ着かせる超難関ミッションだ。高い学習能力と状況判断能力を持つことから“海の賢者”と呼ばれる人気者をDASH海岸に呼び込むことはできるのか。

プロジェクト成功に向けた秘訣を学ぶべく、森本と桝太一（同志社大学助教）が山口県周防大島へ。準絶滅危惧ニホンアワサンゴの世界最大規模の群生地が広がるこの島の海には、なんと“海の賢者”がこぞってすみ着く“究極のスイートルーム”があるという。いったいどんな部屋なのか？ さっそく潜水士の国家資格を持つ森本と桝が、海のなかを大調査。

すると潜った瞬間から目の前に海藻の森が広がり、メバルやスズメダイなど魚の群れに次々遭遇。「夢のような光景！」「何百匹いるんだ!?」と、まるで竜宮城のようなお魚天国にふたりも大興奮。そしてその先には、「これか！」「あった！」と、ついにスイートルームを発見。部屋のなかでは、“海の賢者”があくびをしながらリラックスしている。

そんな衝撃の光景をDASH海岸で再現するため、さっそくオリジナルのスイートルーム＝“タコつぼ”づくりを開始…のはずが、周防大島でなぜか『Golden SixTONES』名物の「サイズの晩餐」がスタートしてしまう。

一方、城島茂と木村尚（海洋環境専門家）は、福岡県の高校生から教わった、“海の賢者”のエサになる生物が群がる仕掛けをせっせと製作。スイートルームとの合わせ技で“海の賢者”の誘致を目指す。

さらに、DASH海岸でひと足早い夏祭り。今が旬の超高級な東京湾伝統の海の幸“コウイカ”を、鉄板屋台で豪快イカ焼き＆イカ墨焼きそばに。しかし、「画がひどい！」「ファンの皆様ごめんなさい！」と、焼きそばを食べたアイドルを悲劇が襲う。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

06/14（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一、木村尚（海洋環境専門家）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/