猫の鳴き癖の原因と対処法4選

要求による鳴き癖の対処法

猫がご飯や遊びを要求して鳴くとき、すぐ応じるのは逆効果です。鳴いている間は反応しないのが基本ですが、何度もご飯を催促する場合は空腹ではなく「甘えたいサイン」のこともあります。その場合は鳴き止んだタイミングでたくさん撫でて心を満たしてあげましょう。

夜間や早朝の催促には、寝る前に遊んでお腹を満たす先回りと、徹底した「寝たふり」が有効です。

不安や寂しさによる鳴き癖の対処法

飼い主さんの姿が見えなくなったり、引っ越しや長い留守番などの環境変化があったりすると、猫は不安から鳴くようになります。

この場合は、猫に安心感を与える工夫が最優先です。留守中は飼い主さんの匂いがついた衣服を用意する、部屋に隠れられる居場所を作るなどの環境を整えましょう。帰宅時は優しく声をかけて安心させてあげてください。

退屈による鳴き癖の対処法

体力が余っているときや生活に退屈しているとき、猫はストレスから大きな声で鳴くようになります。特に若い猫や活発な猫に多く見られる傾向です。

この場合は、日中にしっかり運動させて満足感を与えることが有効です。おもちゃを使って1日10分でも真剣に遊ぶ時間を作ったり、上下運動ができるキャットタワーを設置したりして、エネルギーを発散させてあげましょう。

病気による鳴き癖の対処法

これまでは静かだった猫が急に激しく鳴くようになった場合、病気やケガによる痛みを訴えている可能性があります。高齢の猫であれば、甲状腺の病気や人間の認知症のような脳の病気が原因で、主に夜中に激しく鳴き続けることも考えられます。

上記の対処法を試しても鳴き癖が収まらないときや、どこか様子がおかしいと感じたときは、動物病院を受診しましょう。

猫の鳴き癖を悪化させない普段の接し方

不満の原因を取り除いておく

鳴き癖の根本解決には、猫が鳴く前に先回りして欲求を満たす接し方が理想です。

いつも決まった時間にご飯を欲しがるならその少し前に与えるのも１つの方法ですが、ご飯の時間が日に日に早くなってしまう可能性もありますので注意が必要です。

退屈そうなら鳴き始める前に遊んであげましょう。猫が声を挙げる必要のない環境をあらかじめ整えておくことが、最も効果的で優しい解決策になります。

家族全員で対応を統一する

鳴き癖の対策を行うときは、一緒に暮らす家族全員が同じ態度で猫に接することが不可欠です。「ある人は無視するのに、別の人は可哀想とごはんを与える」といった状況では、猫は頑張って鳴けばごはんがもらえると解釈して大声で鳴くようになります。

どのようなルールで接するのかを事前に家族でしっかり話し合い、全員で一貫した対応を心がけましょう。

まとめ

猫の鳴き癖対策で大切なのは、鳴く原因を見極めて、不満を感じる前に先回りして満たしてあげることです。特にご飯の催促は甘えたいサインであることも多いため、しっかりスキンシップをとって安心させてあげましょう。

もし夜間や早朝に鳴かれても、環境を整えたうえで徹底して反応しないことがお互いのためになります。焦らず愛猫のペースに寄り添いながら、穏やかな毎日を少しずつ取り戻していきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)