モデルでタレントの藤田ニコル（28）が12日、自身のインスタグラムを更新。抱っこ紐で第1子を抱っこする姿を披露し、約1年ぶりにトレーニングを再開したことを明かした。

「私服」と書き出し、黒いTシャツにデニムを合わせ、キャップ、サンダル、サングラスを添えたカジュアルなママコーデを披露。5月に出産した第1子女児を抱っこする姿も公開した。

「今日は自分の店舗に久しぶりに顔を出しました」とし、三軒茶屋にある犬のアパレルショップとパーソナルジムを訪れたことを報告。「久しぶりにトレーニングを再開しました...ほぼ一年ぶりのトレーニング」と明かし、「ずっと10代から週2でトレーニングしてきてた私は娘に見守られながらビクビク再開笑」とつづった。

「産後からまだそんなたっていないのでまずはインナーマッスルのトレーニングから！」と動画も公開。「お家でももちろんできますが、私は外じゃないとやらないタイプだし、間違っていたら怖いのでトレーナーさんと一緒に！呼吸をしっかり使うトレーニングを5種目くらいしました。地道にがんばります」と意気込んだ。

藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚。今年5月1日に第1子女児出産を報告した。