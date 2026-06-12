2026年6月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
分け隔てない対応こそ運気改善のカギ。誰にでも笑顔を向けよう。
気疲れでグッタリ……。今日は親しい人とだけ付き合うようにしてみて。
苦労から逃げないこと。精神的な成長をするチャンスかも。
恩着せがましい人にモヤモヤ……。でもスマートに恩を返そう。
知らないうちに人を傷つけてしまいそう。すぐに謝ること。
クラシック音楽を聞くと◎。不安感が静まり、前向きになれそう。
周囲を理解できなくなりそう。じっくり話し合ってみて。
友達の手助けを積極的にしよう。あなたの運もアップするはず。
友人のおしゃれをチェック。取り入れればセンスアップ確実！
ランチタイムは初めての店へ。うれしいハプニングの暗示あり。
無理せず自分らしく過ごせば、まわりがついてくる幸運日。
思い切り遊ぼう。夕方のテーマパークは最高に楽しめるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
分け隔てない対応こそ運気改善のカギ。誰にでも笑顔を向けよう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
気疲れでグッタリ……。今日は親しい人とだけ付き合うようにしてみて。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
苦労から逃げないこと。精神的な成長をするチャンスかも。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
恩着せがましい人にモヤモヤ……。でもスマートに恩を返そう。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
知らないうちに人を傷つけてしまいそう。すぐに謝ること。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
クラシック音楽を聞くと◎。不安感が静まり、前向きになれそう。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
周囲を理解できなくなりそう。じっくり話し合ってみて。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友達の手助けを積極的にしよう。あなたの運もアップするはず。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友人のおしゃれをチェック。取り入れればセンスアップ確実！
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ランチタイムは初めての店へ。うれしいハプニングの暗示あり。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
無理せず自分らしく過ごせば、まわりがついてくる幸運日。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
思い切り遊ぼう。夕方のテーマパークは最高に楽しめるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)