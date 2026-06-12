今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月13日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


分け隔てない対応こそ運気改善のカギ。誰にでも笑顔を向けよう。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


気疲れでグッタリ……。今日は親しい人とだけ付き合うようにしてみて。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


苦労から逃げないこと。精神的な成長をするチャンスかも。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


恩着せがましい人にモヤモヤ……。でもスマートに恩を返そう。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


知らないうちに人を傷つけてしまいそう。すぐに謝ること。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


クラシック音楽を聞くと◎。不安感が静まり、前向きになれそう。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


周囲を理解できなくなりそう。じっくり話し合ってみて。

5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


友達の手助けを積極的にしよう。あなたの運もアップするはず。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


友人のおしゃれをチェック。取り入れればセンスアップ確実！

3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


ランチタイムは初めての店へ。うれしいハプニングの暗示あり。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


無理せず自分らしく過ごせば、まわりがついてくる幸運日。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


思い切り遊ぼう。夕方のテーマパークは最高に楽しめるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)