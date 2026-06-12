Snowsky DISC

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　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、携帯オーディオ（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ウォークマン Aシリーズ（NW-A306）（ソニー）

2位　ウォークマン Sシリーズ（NW-S313）（ソニー）

3位　ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ MP3プレーヤー KANA BT（GH-KANABTS16）（グリーンハウス）

4位　ウォークマン Aシリーズ（NW-A307）（ソニー）

5位　ウォークマン Sシリーズ（NW-S315）（ソニー）

6位　MP3プレーヤー（GH-KANAUBS16）（グリーンハウス）

7位　Snowsky DISC（FiiO Electronics Technology）

8位　Snowsky ECHO MINI（FiiO Electronics Technology）

9位　ウォークマン ZXシリーズ（NW-ZX707）（ソニー）

10位　M21（FiiO Electronics Technology）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。