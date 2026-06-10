&TEAM・NICHOLAS、自身初のファッションプロジェクト始動「新しいことに挑戦する勇気やインスピレーションを」【コメント全文】
日本発グローバルグループ「&TEAM」のNICHOLASが、自身初のファッションプロジェクト「WENO-ISM（ウェノ・イズム）」を始動する。セレクトショップ「NUBIAN（ヌビアン）」とのコラボレーションにより、全6型のアイテムを15日から開催されるNUBIAN原宿店でのポップアップストアを皮切りに順次販売開始する。
【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？
同プロジェクトでは、商品企画の立案から独自のモチーフデザイン、ルック撮影や映像のプロットを含むビジュアルディレクションにいたるまで、あらゆる制作プロセスをNICHOLAS自身が主導。アイデンティティと純度の高いクリエイティビティをアパレルという媒体を通じて表現した、本格的なコレクションが誕生した。
また、&TEAMの公式SNSおよびプロジェクトの発表と同時に開設されたNICHOLASの個人インスタグラムに「WENO-ISM」のティザー映像が公開された。NICHOLASがプロットを考案し、映像のカットや質感に至るディテールまでディレクションしている。
各種アイテムは、15日からNUBIAN 原宿店で開催されるポップアップストアで先行販売され、27日(土)に行われる&TEAMの兵庫公演での会場販売、7月10日より&TEAM Weverse Shop（国内配送）およびNUBIAN オンラインストアにてオンライン販売を開始する。
プロジェクト名である「WENO」は、韓国語で「なぜ」を意味する“WE”と英語の“NOT”の組み合わせ、つまり“Why not？”というフレーズから生まれた本人のニックネームに由来する。人と同じことをするよりも、まだ誰もやったことのない新しいものを生み出したいという強い想いと、現在の活動の原動力にもなっている“Why not？ -新しいことへの挑戦を前向きに楽しむ姿勢”という精神が込められている。
プロジェクトは、自身のアイデンティティをファッションで表現したいというNICHOLASの想いから発足。その世界観を発信するにあたり、過去に&TEAMのイベントでも衣装の着用経験があり、NICHOLASも「ほかではあまり見ないような新鮮なアイテムやブランドを多く扱っていて、新しいものに挑戦したいという自分の考え方とも深く合致している」と感じている「NUBIAN」をコラボレーションパートナーに迎えることで、今回の限定コレクションが実現した。
生まれ育った台湾からアジアへと活動の幅を広げてきたNICHOLAS。さらに親戚のいるアメリカで過ごした経験など、多様な文化圏をボーダーレスに行き来してきた彼が持つみずみずしい感性と独自のクリエイティブ・アーカイブから、今回は2つの世界観を表現した。ひとつはデニムやウエスタン、カウボーイテイストを軸にした世界観、そしてもうひとつはブラックを基調にY2Kやパンク、スモーキーなムードをまとった世界観。これらが反映された展開アイテムは、身に着ける人を彼の表現する世界へと誘う“入り口”のような存在として設計されている。
今回のコレクションで展開するアイテムは全6型。ラインナップは、今回のプロジェクトの“主役”となるアイコニックなヘッドウェアデニムやヘッドウェアブラック、カウボーイテイストの空気感をまとったシャツに加え、Tシャツ、キャップ、日常使いしやすいミニポーチバッグで構成されている。
「頑張りすぎない、エフォートレスな雰囲気の中にも、しっかりとしたディテールやファッション性を持たせる」という本人のこだわりをベースに、シルエットのバランスやパーツの長さ、ダメージ感にいたるまで、プロジェクトの世界観を体現するピースとして監修されている。また、NICHOLASの人生の大きな一部である「&TEAM」を象徴する“＆”や“狼の爪痕”などのモチーフもグラフィックとしてあしらわれている。
【コメント全文】
■クリエイティブ・ディレクター・NICHOLAS
もともとファッションに関わる表現はずっと挑戦してみたいと思っていたので、機会をいただけたことに心から感謝しています。
「WENO-ISM」のベースにある“Why not?”という考え方は、昔からずっと自分の中にある大切な価値観であり、今の「&TEAM NICHOLAS」につながる原動力でもあります。今回は、アイテム単体としてはもちろん、僕の頭の中にある世界観をまるごと体験していただけるようなコレクションを目指しました。
一方的に「こう感じてほしい」と僕の価値観を提示するのではなく、この世界観に自由に触れて、見る人・着る人それぞれが自分の感覚で楽しんでいただけたら。そしてこのプロジェクトを通じて、新しいことに挑戦する勇気やインスピレーションを少しでも多くの方に届けられたら、とてもうれしいです。
■コラボレーションパートナー・NUBIAN
NICHOLASさんのファッションに対する深い知識や、カルチャーへのリスペクト、そしてディテールに対するこだわりには驚かされました。単に「服が好き」という枠を超えた、NICHOLASさんの高い感度と明確なビジョンと、NUBIANが培ってきたノウハウを掛け合わせる形で今回のプロジェクトが結実しました。
&TEAMのファンの方々はもちろん、ひとつの尖ったファッションプロジェクトとして、ファッション好きの方々にも楽しんでいただける仕上がりになっています。ぜひ「WENO-ISM」の世界を体感してください。
【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？
同プロジェクトでは、商品企画の立案から独自のモチーフデザイン、ルック撮影や映像のプロットを含むビジュアルディレクションにいたるまで、あらゆる制作プロセスをNICHOLAS自身が主導。アイデンティティと純度の高いクリエイティビティをアパレルという媒体を通じて表現した、本格的なコレクションが誕生した。
各種アイテムは、15日からNUBIAN 原宿店で開催されるポップアップストアで先行販売され、27日(土)に行われる&TEAMの兵庫公演での会場販売、7月10日より&TEAM Weverse Shop（国内配送）およびNUBIAN オンラインストアにてオンライン販売を開始する。
プロジェクト名である「WENO」は、韓国語で「なぜ」を意味する“WE”と英語の“NOT”の組み合わせ、つまり“Why not？”というフレーズから生まれた本人のニックネームに由来する。人と同じことをするよりも、まだ誰もやったことのない新しいものを生み出したいという強い想いと、現在の活動の原動力にもなっている“Why not？ -新しいことへの挑戦を前向きに楽しむ姿勢”という精神が込められている。
プロジェクトは、自身のアイデンティティをファッションで表現したいというNICHOLASの想いから発足。その世界観を発信するにあたり、過去に&TEAMのイベントでも衣装の着用経験があり、NICHOLASも「ほかではあまり見ないような新鮮なアイテムやブランドを多く扱っていて、新しいものに挑戦したいという自分の考え方とも深く合致している」と感じている「NUBIAN」をコラボレーションパートナーに迎えることで、今回の限定コレクションが実現した。
生まれ育った台湾からアジアへと活動の幅を広げてきたNICHOLAS。さらに親戚のいるアメリカで過ごした経験など、多様な文化圏をボーダーレスに行き来してきた彼が持つみずみずしい感性と独自のクリエイティブ・アーカイブから、今回は2つの世界観を表現した。ひとつはデニムやウエスタン、カウボーイテイストを軸にした世界観、そしてもうひとつはブラックを基調にY2Kやパンク、スモーキーなムードをまとった世界観。これらが反映された展開アイテムは、身に着ける人を彼の表現する世界へと誘う“入り口”のような存在として設計されている。
今回のコレクションで展開するアイテムは全6型。ラインナップは、今回のプロジェクトの“主役”となるアイコニックなヘッドウェアデニムやヘッドウェアブラック、カウボーイテイストの空気感をまとったシャツに加え、Tシャツ、キャップ、日常使いしやすいミニポーチバッグで構成されている。
「頑張りすぎない、エフォートレスな雰囲気の中にも、しっかりとしたディテールやファッション性を持たせる」という本人のこだわりをベースに、シルエットのバランスやパーツの長さ、ダメージ感にいたるまで、プロジェクトの世界観を体現するピースとして監修されている。また、NICHOLASの人生の大きな一部である「&TEAM」を象徴する“＆”や“狼の爪痕”などのモチーフもグラフィックとしてあしらわれている。
【コメント全文】
■クリエイティブ・ディレクター・NICHOLAS
もともとファッションに関わる表現はずっと挑戦してみたいと思っていたので、機会をいただけたことに心から感謝しています。
「WENO-ISM」のベースにある“Why not?”という考え方は、昔からずっと自分の中にある大切な価値観であり、今の「&TEAM NICHOLAS」につながる原動力でもあります。今回は、アイテム単体としてはもちろん、僕の頭の中にある世界観をまるごと体験していただけるようなコレクションを目指しました。
一方的に「こう感じてほしい」と僕の価値観を提示するのではなく、この世界観に自由に触れて、見る人・着る人それぞれが自分の感覚で楽しんでいただけたら。そしてこのプロジェクトを通じて、新しいことに挑戦する勇気やインスピレーションを少しでも多くの方に届けられたら、とてもうれしいです。
■コラボレーションパートナー・NUBIAN
NICHOLASさんのファッションに対する深い知識や、カルチャーへのリスペクト、そしてディテールに対するこだわりには驚かされました。単に「服が好き」という枠を超えた、NICHOLASさんの高い感度と明確なビジョンと、NUBIANが培ってきたノウハウを掛け合わせる形で今回のプロジェクトが結実しました。
&TEAMのファンの方々はもちろん、ひとつの尖ったファッションプロジェクトとして、ファッション好きの方々にも楽しんでいただける仕上がりになっています。ぜひ「WENO-ISM」の世界を体感してください。