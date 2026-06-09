5〜8日にかけて全米女子オープンがカリフォルニア州で開催された

大谷翔平投手がドジャースに加入して以降、ロサンゼルスを訪れる日本人観光客が激増。ロサンゼルス観光庁によると、ロサンゼルスを観光する80％〜90％の日本人は最低でも1度はドジャースタジアムを訪れるという。そしてファンだけでなく、日本を代表するアスリートも例外ではないようだ。

ゴルフの全米女子オープンが4日から7日（同5日から8日）まで米カリフォルニア州で開催され、多くの日本人選手が参加した。人気ゴルファーの小祝さくらもその1人。8日（同9日）までに自身のインスタグラムを更新し、「U.S. Women’s Openたくさんの応援ありがとうございました 課題が沢山見つかった1週間でした！」と振り返った。

大会期間を回顧した投稿では、ともに参加した竹田麗央に加えて上田桃子とドジャースタジアムを訪れた写真も公開した。デーゲームの一戦で、7日（同8日）のエンゼルス戦と思われる。

また、同じく全米女子に参加した菅楓華もインスタグラムにてドジャース観戦を報告した。「OHTANI 17」のブルーのユニホーム写真をアップし、「幸せな時間でした 青好きにはたまりません!! また見に行きたいな」と綴った。この投稿には「いいな〜」「最高ですね」「マジですか 見たかったな！」「会いたかった」「ドジャースユニ姿もかわいい」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）