ナッシュビル入りの日本代表、“メンター”南野拓実が合流！新たな戦力に
北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、６月８日にベースキャンプ地のナッシュビルに移動。同日、GEODIS PARKで初日のトレーニングを実施した。
この日から、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバー入りは叶わなかったものの、“メンター”として帯同することになった南野拓実が合流した。
トレーニング前には、スタッフと談笑。その後はジョギングなど一部の練習に加わり、元気な姿を見せた。
５日には、サポートプレーヤーとして前主将の吉田麻也が合流した森保ジャパンにまた新たな戦力が加わった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
この日から、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバー入りは叶わなかったものの、“メンター”として帯同することになった南野拓実が合流した。
トレーニング前には、スタッフと談笑。その後はジョギングなど一部の練習に加わり、元気な姿を見せた。
５日には、サポートプレーヤーとして前主将の吉田麻也が合流した森保ジャパンにまた新たな戦力が加わった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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