ライフデザイン支援を手がける株式会社IBJはこのほど、1万9112人の成婚者データから、男性の身長別成婚傾向を分析した最新データを公表した。



【調査結果】最大4倍差のシビアなデータ…身長と年収の関係

身長別の成婚率を分析すると、160センチ以下の成婚率は27.6％にとどまる一方、162センチでは32.3％へ上昇。170センチまでは32～35％台で推移するが、172センチに達すると37.4％へ再び上昇した。



162センチと172センチに成婚率が上昇する“2つの壁”が存在し、172センチに達すると、身長が評価要素としてマイナスに働きにくい水準に入る傾向が見られた。



172センチを超えて174センチ以上になると、成婚率はほぼ横ばい。身長は高ければ高いほど有利というわけではない実態も示された。婚活においては、「高身長であること」よりも「一定の身長ラインを超えていること」が重要のようだ。



年収と身長を掛け合わせて成婚率を分析したところ、年収の上昇に伴って身長による格差が縮小・消失する傾向が見られた。



年収450万円以下では、160センチ以下の成婚率が10.7％だったのに対し、172センチ以上では23.6％と2倍以上の開きがあった。



一方、年収850万以上では、160センチ以下の成婚率は41.8％まで上昇し、172センチ以上(43.9％)との差はわずか2.1ポイントに縮小。また、162～170センチの層も44.9％となり、身長による成婚率の差はほぼ同水準となった。



経済的な安定性が高まるにつれて、身長(外見)が成婚に与える影響は小さくなり、内面や経済的な安定性が総合的に評価されている背景が推測される。



成婚カップルの「身長差」を調査したところ、「13～14センチ差」が全体の約11％を占め、「9～16センチ差」の範囲に全体の42.3％が集中した。個人の身長そのものだけでなく、二人が並んだ際の自然なバランスや相性が、パートナー選びの重要な要素になっていることが伺える。



（よろず～ニュース調査班）