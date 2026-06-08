ばっちりユニフォーム姿の菅楓華がドジャース大谷翔平を生観戦！ 「幸せな時間でした」
菅楓華が自身のインスタグラムを更新。初めて海外メジャー「全米女子オープン」に挑戦したが、惜しくも1打届かず予選落ちを喫してしまった。ポッカリと開いてしまった週末には、大会が開催されたリビエラCCと同じロサンゼルスに本拠地をおくドジャースの試合を球場で観戦したことを投稿した。
【写真】ズーム最大！ 球場で撮影した大谷翔平（全8枚）
1枚目の写真で大谷翔平の背番号が入ったドジャーブルーのユニフォームを着た後ろ姿を投稿すると「幸せな時間でした」「青好きにはたまりません！！」「また見に行きたいな」と感想を素直に記していた。2枚目の写真では、幸運にもこの日、来場者にプレゼントされたテオスカー・ヘルナンデスのボブルヘッド人形を手にしていた。箱に「Mr. Seeds」とあるのは、ヘルナンデスがホームランを打ってベンチに帰ってきた選手に、頭から豪快に「ひまわりの種」を浴びせることから名づけられたニックネームだ。さらにホームベース真後ろの通路や、ドジャースの大きなモニュメントと撮った写真、大谷の後ろ姿なども公開。そして最後に「#会場の雰囲気最高でした」とあらためて球場で過ごした楽しい時間を振り返っていた。投稿を見たファンからは「羨ましすぎるー」「ユニフォーム似合ってます！」「良いパワーを貰いましたね」「私は大谷さんより菅楓華プロ観戦の方が良いです」などのコメントが寄せられていた。菅は帰国後、6月11日に兵庫県で開幕する「宮里藍 サントリーレディス」に参戦する予定だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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