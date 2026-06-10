絶望する“赤色エリア”に悲痛な声集まる千葉県北西部のエリアの道路事情が劣悪だという投稿が、SNSで話題になりました。これはあるユーザーが投稿したものがきっかけで、千葉県知事も反応する事態に発展しています。その実態について、当該エリアに済む住人らからのコメントも殺到しています。どういう状況なのでしょうか。発端は、あるユーザーのひとつの投稿と添付画像でした。【投稿】「ええぇぇ！」 これが「千葉北西