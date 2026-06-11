カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグが行われ、女子Ａ組の五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが敗退した。中部電力に敗れて３連敗を喫して通算１勝３敗となり、Ａ組の最下位。１５度出場した日本選手権での１次リーグ敗退は、ＬＳ北見時代を含めて初めてとなった。Ａ組はＳＣ軽井沢クが、Ｂ組は北海道銀行が、それぞれ全勝で２次リーグに進んだ。チーム状況、コンディション調整、アイスの