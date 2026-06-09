海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【当然の結果】日本人の中国旅行が9割減！台湾＆タイ人気の裏で中国離れ加速【チャイナリスク】」を公開した。動画では、日本人の中国への旅行客が9割減少したというニュースを取り上げ、その背景にある多様なリスクと他国への需要シフトについて自身の見解を力強く語っている。 動画の序盤、日本人の中国旅行が激減したという報道に対し