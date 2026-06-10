YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、「【Switch 2 vs PS5】値上げで価格逆転！今買うならどっち？5つの違いと性能を徹底比較」と題した動画を公開した。 動画では、価格が逆転したとされる「Switch 2」と「PS5」について、5つのポイントから検証を行い、プレイスタイルに応じた最適な選び方を提案している。 ■ 映像美とロード時間が強いPS5 動画内では、「映像の綺麗さ」「ロード時間」