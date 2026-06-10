欲望と暴力が渦巻く歌舞伎町の一等地にたたずむ、通称「ヤクザマンション」。かつて闇金や組事務所がひしめく異様な空間に、何も知らずに幼い子供3人を連れて入居したのが元SM女王のミクさん。【衝撃グラビア】「超巨大バスト」「ラブシーンで身悶え」『伝説の女優』に変身した女子大生の写真を見る【タモリ、志村けんとも共演】隣室から響く女の悲鳴、ポストに届く「殺す」のメッセージ――。狂気とバイオレンスに満ちた記憶