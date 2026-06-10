台湾出発を前に、記念写真に納まる超党派の議員連盟「日華議員懇談会」のメンバーら＝昨年10月、羽田空港台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」（日華懇）が11日の総会で名称を変更することが分かった。台湾との交流を強化する決意を示すため、中華民国を意味する「華」を、台湾の「台」に変更し、略称を「日台懇」とする方向だ。関係者が10日、明らかにした。改称が正式に決まれば、台湾を自国の領土と