東京・池袋の無人販売店で4日、男がQRコード決済をしたように装い、商品を持ち去ったとみられる被害があった。同じ男は4月にも支払い済みに見せかけて商品を持ち去ったとされ、別の人物による被害も相次いだため、店側は移転を決めた。決済画面を一瞬かざし商品持ち去りか東京・豊島区で4日午後8時半頃、防犯カメラが捉えたのは、食品などを取り扱う無人販売店に設置された映像だ。黒いリュックを持った人物は、商品をレジに通し終