お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（５０）、八木真澄（５１）が１０日、ＢＳよしもと「営業―１グランプリ２０２６上半期スぺシャル」（７月５日放送）囲み取材に出席した。高橋は５月に起きたピン芸人の中山功太とのいじめ告発騒動後、初めて報道陣の前に姿を現した。収録後の囲み取材に出席した際には、本人含め芸人らは騒動には特に言及せず。同番組で司会を務めた高橋は、新たに発売されることになった「１００円シ