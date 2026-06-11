大阪市のJR天王寺駅近くの地下街で、女性が2人組の男に刃物のようなもので刺されました。警察は、強盗殺人未遂事件として捜査しています。10日午後8時前、JR天王寺駅近くの地下街「あべちか」で、「20代の女性が刺された」と消防に通報がありました。警察によると、外国人とみられる女性が2人組の男に襲われ、バッグを奪われたということです。現場近くにいた人：「キャー」という声が聞こえて、そちらを見たら女性が座り込んで、