〈「決して仲の良い親子とは言えない時期が…」梅宮アンナ（53）が初めて明かす、父・辰夫と母・クラウディアとの複雑な関係〉から続くがん闘病を赤裸々に発信し続けてきた梅宮アンナさん。芸能人が病気を公表した後、多くの場合は沈黙か、あるいは訃報とともに詳細が明かされるケースがほとんどだった。しかし彼女は、治療の経過を「良くても悪くても」逐一発信し続けることを選んだ。公表からまもなく2年を迎える今、その選択