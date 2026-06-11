NEWSとM!LKが、きょう11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜)で、番組史上初となるアイドル対抗戦に挑む。増田貴久率いるNEWSと、佐野勇斗率いるM!LKがプライドをかけて激突し、体張り障害物リレー、常識問題クイズ、アドリブ演技対決、人間ボウリング、コーデバトルの5番勝負を繰り広げる。(左から)増田貴久、佐野勇斗NEWS vs M!LK『ぐるナイ』でアイドル対抗戦増田貴久＆佐