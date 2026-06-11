発達障害がある子は「周囲が理解しがたい行動をする」と言われることがある。そうかと思うと「発達障害の特性は多かれ少なかれ誰のなかにもある」と言われることもある。一見矛盾した通説を前にし、混乱したことのある人もいるだろう。一体「発達障害」があると、どこがどう違うのか。もっとも本質的なことを、間もなく『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』を刊行予定の小児科専門医・武田洋子先生が分かりや