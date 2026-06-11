「『パパ、たたかいごっこしよ』​って現れた娘の殺意が高すぎる」【写真】「あまりの完成度に絶句した」という娘ちゃんの姿“甲冑武者装備”が趣味のソロミツさん（@sorokage）、娘さんの装備姿の本気度に驚愕。「親の僕でもビビった」とX（旧Twitter）に投稿しています。現在、4歳の保育園児であるソロミツさんの娘さんがある日、「パパ、たたかいごっこしよ」といって、現れた時の姿がこちら。面をかぶり、和装して、剣