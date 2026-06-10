帰国前に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（左）と握手する中国の習近平国家主席＝9日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは10日、中国の習近平国家主席が9日までの2日間の訪朝に関し、金正恩朝鮮労働党総書記の歓待に電報で謝意を示したと報じた。習氏は、双方が関心を持つ問題で「重要な共通認識」に至ったと説明。訪問成果に「満足している」と記した。核問題や日米への言及はなかった。習氏は「世界の