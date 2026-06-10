５月２５日から都内各地で開催されてきたショートフィルムの祭典「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」が１０日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥ渋谷でアワードセレモニーを行い閉幕した。２８回を数える今年のフェスティバルには、世界各国から約２５０作が出品された。企業からの協賛も年々拡大しており、自治体の支援も得て世界有数の短編映画祭として大きく成長。小池百合子東京都知事や長谷部健渋谷区長