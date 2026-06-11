YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【立入制限エリア】激狭なホーム端に入るための条件が多過ぎる！【東武浅草駅】■駅攻略58」と題した動画を公開している。東武浅草駅の名物である「激狭ホーム」の先端部に立ち入るための複雑な条件と、その特異な構造が生まれた歴史的背景について解説している。 元駅員である投稿者は、浅草駅のホーム先端部へ向かうため、あえて北千住駅から検証をスタ