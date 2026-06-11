ブルージェイズ−フィリーズ」（１０日、トロント）ブルージェイズマックス・シャーザー投手が通算３５００奪三振を達成。本拠地が感動的な光景に包まれた。３４９９奪三振をマークしていたシャーザー。初回先頭のシュワバーを低めのチェンジアップで見逃し三振に仕留めると、球場のビジョンに通算３５００奪三振達成を知らせる映像が掲出された。するとスタンド全体から大きな拍手が沸き起こり、チームメートも拍手を