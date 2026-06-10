お笑いコンビ・レイザーラモン（HG、RG）が10日、京都市内のTOHOシネマズ二条で行われた映画『Michael／マイケル』（12日公開）の先行上映会に登場した。【イベント写真】HG、島田珠代、マイケル・ジャクソンの決めポーズは一緒だったプライベートで映画館に行く機会について尋ねられたHGは「20年前、ある外国の俳優さんが来日した時に、映画館でのイベントに呼ばれて乱入したら、地獄のような空気になって。SPにつまみ出され