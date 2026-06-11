富山市の学校で、きのう、女子生徒用の部室に侵入した男が、教員に取り押さえられ現行犯逮捕されました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、富山市婦中町の契約社員、室林大輝容疑者（23）です。富山西警察署によりますと、きのう午後5時45分ごろ、富山市内にある学校の女子生徒用の部室から、室林容疑者が出てくるのを生徒が見つけ、男性教員に知らせました。教員が室林容疑者を取り押さえ、警察に通報し、駆けつけた警官が現行