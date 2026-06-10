2日朝、福島市の工場に突如クマが現れた。【映像】クマが男性を追い回し→背後から飛びかかる様子映像には、クマが逃げる男性を追い回して飛びつき、驚いた男性が体勢を崩して倒れる様子が映っていた。工場の敷地内で男性従業員2人を襲った後、近くに住む女性や、別の工場の男性を襲ったクマ。そのまま建物におよそ40時間も居座った。工場内に引火物があったため実弾が使え