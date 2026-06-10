グループ活動を終了した嵐の『Five』が、10日発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で、前週の13位から順位を上げ、12週ぶりに1位に返り咲きました。通算3週目の1位を獲得となりました。『Five』の週間再生数は、前週6/8付の391.0万回を大きく上回る、923.0万回。これで累積再生数が8052.7万回となりました。また、3位には『Love so sweet』、4位には『Happiness』がランクインしました。さらに、5月31日に東京ドームで