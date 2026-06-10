◇MLB ホワイトソックス6-5ブレーブス(10日、レート・フィールド)ホワイトソックスは西田陸浮選手のマイナー降格を発表。代わってメジャー昇格を果たしたモンゴメリ選手が、いきなりサヨナラ本塁打を放ち、鮮烈なデビューを飾りました。2023年MLBドラフト11巡目指名でホワイトソックスに入団した西田選手は、日本時間26日にメジャー昇格後、即「9番・ライト」で出場。同じく日本人野手の村上宗隆選手とともにスタメンに名を連ねま