夏休みの人でごった返す商業施設で、買い物に来ていただけの21歳の娘を惨殺された母親は、事件から６年後、私のインタビューに対して次のように語った。「私は犯人だけでなく、その母親にも遺族の苦しみをわからせ、十字架を背負わせてやりたいんです。逃げたら、自分のお金をかけてでも追いかけるつもりです」事件が起きたのは、コロナ禍の真夏、2020年８月28日だった。福岡の『MARK IS（マークイズ）福岡ももち』の女性用トイレ