TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、11日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。恒例となっている番組エンディングでのTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）とのかけあいで“推し”を応援した。【全身ショット】「足長っ」美脚あらわにした安住アナの“推し”「このあとは『ラヴィット！』です。川島さん！」と『ラヴィット！』MCの麒麟・川島明に呼びかけた安住アナ。『ラヴィット！