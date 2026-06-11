現役女子高生の韓国チアリーダー、ヤン・ヒョジュの近況投稿がファンを魅了している。【写真】目のやり場に困る…韓国美人チアの“あみあみ黒水着”ヤン・ヒョジュは最近、自身のインスタグラムを更新。飛行機の絵文字とともに「空港ショット」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、空港内の各所でカメラに向かってポーズを取るヤン・ヒョジュが写っている。クロップド丈のノースリーブトップスにタイ