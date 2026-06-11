フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送される。出演アーティスト第2弾として、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁。さらに、ちいかわ・ハチワレたちが映画オープニングテーマを初披露することも明らかとなった。【写真】Number_i＆モナキら出演アーティスト解禁第1弾７月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。映画化決